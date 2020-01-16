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Espreso.tvОбществоБелый дом нарушил закон, заморозив помощь Украине, - Счетная палата США

Белый дом нарушил закон, заморозив помощь Украине, - Счетная палата США


фото: dailysignal
Административно-бюджетное управление Белого дома нарушило американское законодательство когда заморозило военную помощь Украине

Об этом говорится в заявлении Счетной палаты США, передает CNN.

"Законодательство не позволяет президенту менять приоритеты, которые определяет Конгресс, в собственных политических целях. Административно-бюджетное управление (Белого дома, - ред.) задержало фонды по политическим соображениям, что запрещено Законом о роли Конгресса в формировании бюджета (ICA). Задержание (военной помощи Украине, - ред.) не было прагматичной задержкой. Поэтому, мы пришли к выводу, что Административно-бюджетное управление нарушило закон ICA", - говорится в заявлении.

В ответ пресс-секретарь Административно-бюджетного управления Рейчел Семмел сообщила, что управление не соглашается с выводом Счетной палаты.

Отмечается, что ранее управление Белого сообщило Счетной палате, что задержание помощи Киеву произошло во время пересмотра различных программ, и поэтому не подпадало под Закон о роли Конгресса в формировании бюджета. Однако в Счетной палате отвергли такой аргумент.

Напомним, Палата представителей Конгресса США 15 января поддержала резолюцию о передаче Сенату статей об импичменте президента Дональда Трампа.

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