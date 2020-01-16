Арахамия отозвал свой законопроект о регламенте Рады из-за нарушения Конституции

16 января, 2020, 14:16

16 января глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отозвал поданный им законопроект №2691 об изменениях в регламент ВР из-за несоответствия его положений Конституции Украины

Об этом Давид Арахамия заявил в кулуарах Верховной Рады журналистам, передает Еспресо.TV .

"Я сегодня отозвал эту версию регламента, потому что было много вопросов о конституционности некоторых норм. В частности, ограничения 45 депутатов, когда речь идет об отмене постановления. Это может быть расценено как нарушение конституционных прав", - заявил Арахамия.

Глава "монобильшости" добавил, что пригласил к работе над законопроектом по два представителя от каждой фракции и группы ВР для того, чтобы исправить недостатки документа и объединить вокруг него парламент.

Арахамия заметил, что отозвал законопроект для доработки, чтобы не было замечаний оппозиции, "монобильшисть" меняет регламент под себя.

"Мы хотим отработать это с другими фракциями, чтобы у нас была согласована версия нового закона о регламенте, потому что его надо менять, потому что он реально архаичный", - добавил политик.