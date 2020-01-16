Арахамия отозвал свой законопроект о регламенте Рады из-за нарушения Конституции
Об этом Давид Арахамия заявил в кулуарах Верховной Рады журналистам, передает Еспресо.TV .
"Я сегодня отозвал эту версию регламента, потому что было много вопросов о конституционности некоторых норм. В частности, ограничения 45 депутатов, когда речь идет об отмене постановления. Это может быть расценено как нарушение конституционных прав", - заявил Арахамия.
Глава "монобильшости" добавил, что пригласил к работе над законопроектом по два представителя от каждой фракции и группы ВР для того, чтобы исправить недостатки документа и объединить вокруг него парламент.
Арахамия заметил, что отозвал законопроект для доработки, чтобы не было замечаний оппозиции, "монобильшисть" меняет регламент под себя.
"Мы хотим отработать это с другими фракциями, чтобы у нас была согласована версия нового закона о регламенте, потому что его надо менять, потому что он реально архаичный", - добавил политик.
- 15 января народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала , как новый законопроект "2691" нарушает Конституцию и сужает демократию в Украине.
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