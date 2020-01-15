Новый законопроект об изменениях в регламенте Рады нарушает Конституцию, - Климпуш-Цинцадзе

15 января, 2020, 10:43

15 января бывший вице-премьер и действующий народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, как новый законопроект "2691", по совершенствованию законодательной процедуры нарушает Конституцию и сужает демократию в Украине

Видео с объяснением "подводных камней" законопроекта фракции "Слуга народа" народный депутат обнародовала в Facebook.

"Уважаемое монобильшинство, когда вы превращаете Конституцию на простую бумажку, делаете очередной шаг к диктатуре, превращаете страну в де-факто президентскую республику, - должны понимать одну простую вещь. Вы не вечны", - написала депутат в комментарии к видео.

Проект Закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры был зарегистрирован 27 декабря 2019 года. Среди авторов законопроекта - председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По словам Климпуш-Цинцадзе, законопроектом предусматривается лишение депутатов права самостоятельно вносить постановление об отмене решения Верховной Рады.

"Теперь для этого потребуется подписи аж 45 депутатов, а это, напомню, нарушение Конституции", - пояснила парламентарка.

Также она добавила, что в "2691" предусматривается запрет подачи поправок к законопроектам и участие в обсуждении в их рассмотрении.