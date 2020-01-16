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Espreso.tvОбщество40 депутатов из 4 фракций обратились в СБУ с требованием запретить въезд в Украину Сюткину, - Арьев

40 депутатов из 4 фракций обратились в СБУ с требованием запретить въезд в Украину Сюткину, - Арьев


фото: телеканал "Прямий"
16 января 40 народных депутатов написали обращение главе СБУ Ивану Баканову с целью запрета въезда на территорию государства российским певцам Сюткин и Серову

Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев в Facebook.

"40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украине подобных персонажей в целом, и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине. Пусть в России поют ", - заявил нардеп.

Арьев отметил, что реакция СБУ покажет, готова служба проявить принципиальность, как с "Воровайки", которым выдали запрет, или - цитата - "ватные гастролеры лезут через сознательную бездеятельность ответственной учреждения".

Владимир Арьев заявил, что не трудно предсказать: в случае бездействия СБУ концерты спокойно не пройдут.

Депутат обнародовал заявление главе СБУ в соцсети:

  • Напомним, 16 января стало известно, что бывший фронтмен группы "Браво" Валерий Сюткин, который нахваливал Путина за анексиюю Крыму, собирается выступить 27 апреля в "Дворце Украина"
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