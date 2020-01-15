За Путина готовы голосовать 38% россиян - опрос

15 января, 2020, 16:36

Если бы выборы президента России проходили в ближайшее воскресенье, за Владимира Путина проголосовали бы 38% россиян

Об этом свидетельствует опрос "Левада-Центра".

Респондентам предложили ответить на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье. Опрашиваемым предложили самостоятельно назвать имя этого политика.

Имя действующего президента РФ Владимира Путина назвали 38% респондентов.

На второе место вышел лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его хотят видеть президентом 4% опрошенных.

Стоит отметить, что это самый низкий показатель поддержки Путина с 2014-го года. Тогда за Путина были готовы проголосовать 49% россиян. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году, когда за Путина высказались 57% опрошенных.

По 2% голосов набрали бы оппозиционный политик Алексей Навальный и главный коммунист России Геннадий Зюганов.

Опрос проведен 12-18 декабря 2019 года среди городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом личного интервью.

Напомним, 15 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство Российской Федерации подало в отставку, чтобы развязать руки президенту Владимиру Путину после его заявления об изменениях в Конституцию РФ.