За Путина готовы голосовать 38% россиян - опрос
Об этом свидетельствует опрос "Левада-Центра".
Респондентам предложили ответить на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье. Опрашиваемым предложили самостоятельно назвать имя этого политика.
Имя действующего президента РФ Владимира Путина назвали 38% респондентов.
На второе место вышел лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его хотят видеть президентом 4% опрошенных.
Стоит отметить, что это самый низкий показатель поддержки Путина с 2014-го года. Тогда за Путина были готовы проголосовать 49% россиян. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году, когда за Путина высказались 57% опрошенных.
По 2% голосов набрали бы оппозиционный политик Алексей Навальный и главный коммунист России Геннадий Зюганов.
Опрос проведен 12-18 декабря 2019 года среди городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом личного интервью.
Напомним, 15 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство Российской Федерации подало в отставку, чтобы развязать руки президенту Владимиру Путину после его заявления об изменениях в Конституцию РФ.
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