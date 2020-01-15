Извержение вулкана на Филиппинах: трое погибших, более 80 тыс. эвакуировали
Об этом сообщает IOL.
"Два человека погибли от инфаркта, пытаясь спастись во время извержения вулкана вблизи филиппинской столицы Манилы. Еще более 82 тысяч человек были эвакуированы ", - говорится в сообщении.
По словам местных чиновников, умерли 65-летняя женщина и 27-летний мужчина в провинции Батангас.
Ранее в полиции сообщили о гибели водителя грузовика, который потерял контроль над автомобилем из-за низкой видимости на дороге из-за пепла, который выбрасывает вулкан.
Как известно, Таал - действующий вулкан на Филиппинах, популярный туристический объект. Расположенный на острове Лусон в 60 км к югу от столицы Филиппин Манилы.
Внезапное его извержение произошло 12 января. Сообщалось о пеплопаде и вулканических грозах. Также вулканологи предупредили об опасности цунами.
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