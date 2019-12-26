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Espreso.tvСпортОлимпиада-2020: стало известно, сколько заработают украинские медалисты

Олимпиада-2020: стало известно, сколько заработают украинские медалисты


фото: olympic.org
Размер призовых для украинских медалистов на Олимпиаде-2020 в Токио останется таким же, как на предыдущих Играх

Об этом заявил заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин, сообщает Xsport.ua.

"Призовые за Олимпийские игры пока такими же и остаются. Я сторонник не менять правила. Нужно завершить цикл, а потом уже думать, что менять. Нет, они не увеличиваются и не уменьшаются", - сказал Шумилин.

На трех предыдущих Олимпиадах в Пхенчхан (Южная Корея), Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Сочи (Россия) суммы призовых за медали для представителей сборной Украины составили: $125 тыс. за золото, $80 тыс. за серебро и $55 тыс. за бронзу.

 

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