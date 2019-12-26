Олимпиада-2020: стало известно, сколько заработают украинские медалисты
26 декабря, 2019, 11:02
Размер призовых для украинских медалистов на Олимпиаде-2020 в Токио останется таким же, как на предыдущих Играх
Об этом заявил заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин, сообщает Xsport.ua.
"Призовые за Олимпийские игры пока такими же и остаются. Я сторонник не менять правила. Нужно завершить цикл, а потом уже думать, что менять. Нет, они не увеличиваются и не уменьшаются", - сказал Шумилин.
На трех предыдущих Олимпиадах в Пхенчхан (Южная Корея), Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Сочи (Россия) суммы призовых за медали для представителей сборной Украины составили: $125 тыс. за золото, $80 тыс. за серебро и $55 тыс. за бронзу.
- Напомним, 22 декабря представители нескольких спортивных федераций обратились к президенту Украины Владимира Зеленского в связи с нехваткой средств на подготовку к Олимпиаде.
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