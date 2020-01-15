В Конгрессе США официально объявили фамилии "менеджеров по импичменту" Трампа

15 января, 2020, 17:50

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила имена семи конгрессменов от Демократической партии, так называемых "менеджеров по импичменту", которые будут выступать в роли прокуроров в судебном процессе по импичменту президента в Сенате США

С соответствующим заявлением Пелоси выступила во время специальной пресс-конференции в среду в здании Капитолия.

В семерку вошли глава комитета по вопросам разведки Адама Шифф и глава Комитета по вопросам судебной власти Джерри Надлер.

Группа будет утверждать, что Трамп злоупотреблял властью и препятствовал Конгрессу, и его следует отстранить от должности. Противостоять этому аргументу будет защитная команда Трампа, которую, как ожидается, возглавит адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне.

Кроме Шиффа и Надлера, Пелоси назвали менеджерами Хакима Джефрисом, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.

Today, I have the privilege of naming the Managers of the impeachment trial of the President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Y2613Ni3pC - Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 15 января 2020 г.

Позже в среду ожидается, что Палата проголосует за резолюцию, которая повлечет передачу статей об импичменте в Сенат .