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Espreso.tvОбществоВ Конгрессе США официально объявили фамилии "менеджеров по импичменту" Трампа

В Конгрессе США официально объявили фамилии "менеджеров по импичменту" Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила имена семи конгрессменов от Демократической партии, так называемых "менеджеров по импичменту", которые будут выступать в роли прокуроров в судебном процессе по импичменту президента в Сенате США

С соответствующим заявлением Пелоси выступила во время специальной пресс-конференции в среду в здании Капитолия.

В семерку вошли глава комитета по вопросам разведки Адама Шифф и глава Комитета по вопросам судебной власти Джерри Надлер.

Группа будет утверждать, что Трамп злоупотреблял властью и препятствовал Конгрессу, и его следует отстранить от должности. Противостоять этому аргументу будет защитная команда Трампа, которую, как ожидается, возглавит адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне.

Кроме Шиффа и Надлера, Пелоси назвали менеджерами Хакима Джефрисом, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.

Позже в среду ожидается, что Палата проголосует за резолюцию, которая повлечет передачу статей об импичменте в Сенат .

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