В Конгрессе США официально объявили фамилии "менеджеров по импичменту" Трампа
С соответствующим заявлением Пелоси выступила во время специальной пресс-конференции в среду в здании Капитолия.
В семерку вошли глава комитета по вопросам разведки Адама Шифф и глава Комитета по вопросам судебной власти Джерри Надлер.
Группа будет утверждать, что Трамп злоупотреблял властью и препятствовал Конгрессу, и его следует отстранить от должности. Противостоять этому аргументу будет защитная команда Трампа, которую, как ожидается, возглавит адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне.
Кроме Шиффа и Надлера, Пелоси назвали менеджерами Хакима Джефрисом, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.
Today, I have the privilege of naming the Managers of the impeachment trial of the President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Y2613Ni3pC- Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 15 января 2020 г.
Позже в среду ожидается, что Палата проголосует за резолюцию, которая повлечет передачу статей об импичменте в Сенат .
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