Палата представителей США проголосует в среду за передачу статей об импичменте Трампа в Сенат
Об этом сообщает The New York Times.
Как сообщается, об этом Пелоси заявила во время закрытых встреч с депутатами-демократами. По словам чиновников, она подробно рассказала о своем плане назначить команду парламентариев, которые будут вести процесс по делу об импичменте Дональда Трампа.
Если ничего не изменится, представители Палаты представителей церемониально передадут статьи об импичменте американского президента в Сенат, официально представляя их и побуждая к началу судебного разбирательства.
Пелоси заявила, что еще не готова поделиться фамилиями законодателей, которых она выберет руководителями процесса.
10 января Пелоси заявила, что готова направить обвинительные статьи против Дональда Трампа в Сенат уже на этой неделе.
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