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Espreso.tvОбществоПалата представителей США проголосует в среду за передачу статей об импичменте Трампа в Сенат

Палата представителей США проголосует в среду за передачу статей об импичменте Трампа в Сенат

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Палата в среду, 15 января, проголосует о передаче в Сенат статей об импичменте президента Дональда Трампа

Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, об этом Пелоси заявила во время закрытых встреч с депутатами-демократами. По словам чиновников, она подробно рассказала о своем плане назначить команду парламентариев, которые будут вести процесс по делу об импичменте Дональда Трампа.

Если ничего не изменится, представители Палаты представителей церемониально передадут статьи об импичменте американского президента в Сенат, официально представляя их и побуждая к началу судебного разбирательства.

Пелоси заявила, что еще не готова поделиться фамилиями законодателей, которых она выберет руководителями процесса.

10 января Пелоси заявила, что готова направить обвинительные статьи против Дональда Трампа в Сенат уже на этой неделе.

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