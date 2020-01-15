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Espreso.tvОбществоВ Кабмине посчитали точное количество жителей Украины

В Кабмине посчитали точное количество жителей Украины


фото: epa
В Кабинете министров смогли с помощью различных методов установить точное количество жителей Украины

Об этом сказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на брифинге, передает РБК-Украина.

Как отметил Дубилет, ему уже известна эта цифра, но не назвал ее и заявил, что цифру обнародуют в течение этой или следующей недели.

"Мы установили фактически численность населения в Украине. Мы несколько методик использовали. И все методики дали примерно одинаковый результат", - сказал он.

Дубилет в очередной раз выразил свою личную позицию, что он против проведения переписи населения Украины традиционными методами, поскольку "это лишние расходы для бюджета".

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