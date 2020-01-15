Украинцы смогут пользоваться интернетом во время полетов: правительство расширило диапазон частот, - Гончарук
15 января, 2020, 14:59
Кабинет министров Украины расширил диапазон частот для мобильной связи - это позволит пользоваться мобильным интернетом даже во время полета
Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 15 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Украинцы смогут пользоваться интернетом даже во время полета в самолете! Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи - это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах ", - заявил премьер.
По его словам, правительство также приняло решение проводить распределение частот для нового стандарта скоростного связи 5G через открытые тендеры. Это должно способствовать уменьшению коррупции в этой сфере.
- Напомним, накануне Антимонопольный комитет предоставил разрешение украинским мобильным операторам на перераспределение частоты в диапазоне 900 МГц для развития сетей 4G.
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