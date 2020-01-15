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Espreso.tvОбществоУкраинцы смогут пользоваться интернетом во время полетов: правительство расширило диапазон частот, - Гончарук

Украинцы смогут пользоваться интернетом во время полетов: правительство расширило диапазон частот, - Гончарук


фото: 3dnews
Кабинет министров Украины расширил диапазон частот для мобильной связи - это позволит пользоваться мобильным интернетом даже во время полета

Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 15 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Украинцы смогут пользоваться интернетом даже во время полета в самолете! Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи - это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах ", - заявил премьер.

По его словам, правительство также приняло решение проводить распределение частот для нового стандарта скоростного связи 5G через открытые тендеры. Это должно способствовать уменьшению коррупции в этой сфере.

 

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