Украинцы смогут пользоваться интернетом во время полетов: правительство расширило диапазон частот, - Гончарук

15 января, 2020, 14:59

Кабинет министров Украины расширил диапазон частот для мобильной связи - это позволит пользоваться мобильным интернетом даже во время полета

Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 15 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Украинцы смогут пользоваться интернетом даже во время полета в самолете! Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи - это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах ", - заявил премьер.

По его словам, правительство также приняло решение проводить распределение частот для нового стандарта скоростного связи 5G через открытые тендеры. Это должно способствовать уменьшению коррупции в этой сфере.