Мобильный интернет в каждое село: АМКУ позволил перераспределить частоты для развития сети 4G
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook .
"Антимонопольный комитет Украины разрешил украинским операторам мобильной связи распределить между собой частоты в диапазоне 900 МГц для развития сетей 4G. Решение Антимонопольного комитета означает, что операторы теперь могут подать заявки на получение новых лицензий ", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что благодаря этому решению уже летом этого года операторы смогут начать расширять сети 4G и предоставить возможность пользоваться высокоскоростным интернетом большинства украинцев.
Как уточнили в АМКУ, комитет предоставил разрешение на согласованные действия между ЗАО "Киевстар", ЗАО "ПФ Украины", ООО "Лайфселл" и ООО "Интертелеком" в виде перераспределения радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 800-900 МГц. Отмечается, что перераспределяться будет уже лицензированы радиочастотный ресурс в этих диапазонах.
- Отметим, что в Украине более 16 млн абонентов, в основном, в сельской местности, без 3G и 4G связи, и около 26 млн человек, которые, выезжая за город, встречаются с такими же проблемами. Есть 2G, но не более.
- В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету .
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