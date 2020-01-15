Мобильный интернет в каждое село: АМКУ позволил перераспределить частоты для развития сети 4G

15 января, 2020, 12:33

Антимонопольный комитет предоставил разрешение украинским мобильным операторам на перераспределение частоты в диапазоне 900 МГц для развития сетей 4G

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook .

"Антимонопольный комитет Украины разрешил украинским операторам мобильной связи распределить между собой частоты в диапазоне 900 МГц для развития сетей 4G. Решение Антимонопольного комитета означает, что операторы теперь могут подать заявки на получение новых лицензий ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что благодаря этому решению уже летом этого года операторы смогут начать расширять сети 4G и предоставить возможность пользоваться высокоскоростным интернетом большинства украинцев.

Как уточнили в АМКУ, комитет предоставил разрешение на согласованные действия между ЗАО "Киевстар", ЗАО "ПФ Украины", ООО "Лайфселл" и ООО "Интертелеком" в виде перераспределения радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 800-900 МГц. Отмечается, что перераспределяться будет уже лицензированы радиочастотный ресурс в этих диапазонах.