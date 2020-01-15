Украина и НАТО проведут в октябре учения в Одессе
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Совместный документ подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Участники будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.
"Цель - слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы", - уточнили в правительстве.
В учениях примут участие более 200 специалистов. С украинской стороны - представители более 20 ведомств, а со стороны Альянса - представители центров передового опыта НАТО и Представительства НАТО в Украине. Присоединится и Европейский центр опыта по противодействию гибридным угрозам. Оценивать взаимодействие будет Высшая морская школа США.
"Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. В течение обучения органы власти смогут сверить свои планы, проверить эффективность реагирования и восстановления, умение вовремя общаться между собой и информировать людей", - добавили в Кабмине.
- Украина уведомила НАТО о готовности стать операционным партнером Альянса в Ираке.
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