Украина и НАТО проведут в октябре учения в Одессе

15 января, 2020, 17:48

В течение 5-9 октября 2020 года в Одессе проведут совместные учения между участниками из Украины и стран НАТО по защите критической инфраструктуры "Нерушимая устойчивость"

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Совместный документ подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Участники будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.

"Цель - слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы", - уточнили в правительстве.

В учениях примут участие более 200 специалистов. С украинской стороны - представители более 20 ведомств, а со стороны Альянса - представители центров передового опыта НАТО и Представительства НАТО в Украине. Присоединится и Европейский центр опыта по противодействию гибридным угрозам. Оценивать взаимодействие будет Высшая морская школа США.

"Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. В течение обучения органы власти смогут сверить свои планы, проверить эффективность реагирования и восстановления, умение вовремя общаться между собой и информировать людей", - добавили в Кабмине.