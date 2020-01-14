Украина планирует отправить 20 военных в поддержку в составе миссии НАТО в Ираке, - Кулеба
Об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой в штаб-квартире НАТО, сообщает Правительственный портал.
"Я проинформировал заместителя генсека, что в Украине есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма", - рассказал Кулеба.
Реагируя на сообщения украинской стороны, заместитель генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке.
Стороны согласовали следующие общие шаги по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер - одна программа", обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов на ее выполнение.
Кулеба также проинформировал коллегу о работе с целью принятия парламентом необходимых законов в сфере безопасности и обороны, в частности о законе о реформе СБУ.
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