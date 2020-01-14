 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина планирует отправить 20 военных в поддержку в составе миссии НАТО в Ираке, - Кулеба

Украина планирует отправить 20 военных в поддержку в составе миссии НАТО в Ираке, - Кулеба


фото: kmu.gov.ua
Украина уведомила НАТО о готовности стать операционным партнером Альянса в Ираке

Об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой в штаб-квартире НАТО, сообщает Правительственный портал.

"Я проинформировал заместителя генсека, что в Украине есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма", - рассказал Кулеба.

Реагируя на сообщения украинской стороны, заместитель генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке.

Стороны согласовали следующие общие шаги по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер - одна программа", обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов на ее выполнение.

Кулеба также проинформировал коллегу о работе с целью принятия парламентом необходимых законов в сфере безопасности и обороны, в частности о законе о реформе СБУ.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2020 вторник

больше новостей

14 января, 2020 вторник

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать