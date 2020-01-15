Уголовная ответственность за "кнопкодавство": опубликован закон
Об этом сообщает парламентская газета "Голос Украины".
"В случае выявления на пленарном заседании журналистом, аккредитованным при Верховной Раде, факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования вместо другого народного депутата, такой журналист имеет право подать заявление в Аппарат Верховной Рады о выявленном факте вместе с соответствующими материалами фотосъемки или видеозаписи", - говорится в сообщении.
Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тыс. до пяти тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн).
В соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, досудебное расследование таких уголовных правонарушений осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.
- Напомним, что Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство".
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