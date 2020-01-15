Трамп назначил первого командующего космических сил США

15 января, 2020, 07:39

Генерал Джон Рэймонд принял присягу командующего вновь созданных космических сил США

К присяге генерала привел вице-президент Майк Пенс, сообщает Укринформ .

Пенс отметил, что было мало споров о том, кто должен руководить космическими операциями.

"Первое, что принял президент после создания Космических сил, было решение о том, кто должен быть их первым руководителем. Он сразу понял, что нет никого более квалифицированного и подготовленного, чем генерал Джей Рэймонд", - сказал Пенс.