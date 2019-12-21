Трамп объявил о создании космических войск США

21 декабря, 2019, 19:55

Президент США Дональд Трамп объявил о создании космических войск

Об этом сообщает DW.

Трамп назвал создание космических войск "большим шагом", во время подписания принятого Конгрессом законопроекта в рамках нового оборонного бюджета США на 2020 год.

По словам главы Белого дома, космос является будущим местом военных действий, и в нем будет "многое происходить".

В свою очередь, министр обороны США Марк Эспер указал, что задачей космических сил станет защита доминирующей позиции Вашингтона в космосе.

"Наша зависимость от возможностей, опирающихся на поддержку из космоса, резко возросла", - сказал он. Эспер сравнил создание космических войск с формированием в 1947 году военно-воздушных сил.

Конгресс США одобрил создание космических войск 17 декабря. Они станут шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой. По данным Пентагона, общая численность космических войск США составит на начальном этапе 16 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников, командующим станет генерал Джей Реймонд.

В законопроекте указано, что одна из задач новых американских космических войск - защищаться от агрессии и проводить операции в космосе. Отмечается, что пока в космические войска не будут нанимать новых военных, они будут рекрутированными из военно-воздушных сил.