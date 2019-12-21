 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп объявил о создании космических войск США

Трамп объявил о создании космических войск США


фото: DW
Президент США Дональд Трамп объявил о создании космических войск

Об этом сообщает DW.

Трамп назвал создание космических войск "большим шагом", во время подписания принятого Конгрессом законопроекта в рамках нового оборонного бюджета США на 2020 год.

По словам главы Белого дома, космос является будущим местом военных действий, и в нем будет "многое происходить".

В свою очередь, министр обороны США Марк Эспер указал, что задачей космических сил станет защита доминирующей позиции Вашингтона в космосе.

"Наша зависимость от возможностей, опирающихся на поддержку из космоса, резко возросла", - сказал он. Эспер сравнил создание космических войск с формированием в 1947 году военно-воздушных сил.

Конгресс США одобрил создание космических войск 17 декабря. Они станут шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой. По данным Пентагона, общая численность космических войск США составит на начальном этапе 16 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников, командующим станет генерал Джей Реймонд.

В законопроекте указано, что одна из задач новых американских космических войск - защищаться от агрессии и проводить операции в космосе. Отмечается, что пока в космические войска не будут нанимать новых военных, они будут рекрутированными из военно-воздушных сил.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2019 суббота

больше новостей

21 декабря, 2019 суббота

20 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать