США могут урезать военную помощь Ираку, - СМИ

15 января, 2020, 11:48

Администрация президента США Дональда Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Ираку на сумму в размере 250 млн долларов, в случае если Багдад вышлет американских военных из страны

Об этом свидетельствует переписка по электронной почте между Госдепартаментом и Минобороны США, сообщает The Wall Street Journal .

Отмечается, что профильный отдел Госдепа США работает над тем, чтобы не выделять Ираку всю сумму военной помощи, одобренной Конгрессом на текущий финансовый год. При этом Госдеп планирует выяснить в административно-бюджетного управления Белого дома, возможно отозвать запрос на предоставление этой же целью еще 100 млн долларов в 2021 финансовом году.

По данным газеты, администрация США пока не приняла окончательное решение по данному вопросу.

Сотрудникам ведомств поручено проработать, финансовые средства, предназначенные Багдада, можно сократить, удержать или перенаправить на другие цели в случае вывода американских войск из Ирака.

Напомним, ранее WSJ писало, что Госдепартамент США может закрыть Багдаду доступ к правительственному счету Ираке в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в случае вывода из страны американских войск.