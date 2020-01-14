Российские хакеры атаковали компании Burisma и "Квартал 95"
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные специалистов по кибербезопасности.
Попытки взлома сайта Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден, были зафиксированы в начале ноября. В это время в США продолжался скандал, связанный с телефонным разговором о Джо и Хантере Байденах, который привел к началу процесса импичмента Трампа.
По данным экс-работника Агентства национальной безопасности США, с которым общались журналисты, атаки были успешными.
Российские хакеры из подразделения военной разведки использовали так называемые фишинговые письма, предназначенные для кражи имен пользователей и паролей. Они создали поддельные веб-сайты, имитирующие страницы входа на сайты дочерних компаний Burisma, и отправляли сотрудникам Burisma сфальсифицированные электронные письма.
Кроме того, среди мишеней российских хакеров была студия "Квартал 95", основанная в свое время президентом Зеленским.
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