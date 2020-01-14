 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссийские хакеры атаковали компании Burisma и "Квартал 95"

Российские хакеры атаковали компании Burisma и "Квартал 95"

Российские хакеры атаковали сайт компании Burisma, которая фигурировала в скандале о вероятном давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные специалистов по кибербезопасности.

Попытки взлома сайта Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден, были зафиксированы в начале ноября. В это время в США продолжался скандал, связанный с телефонным разговором о Джо и Хантере Байденах, который привел к началу процесса импичмента Трампа.

По данным экс-работника Агентства национальной безопасности США, с которым общались журналисты, атаки были успешными.

Российские хакеры из подразделения военной разведки использовали так называемые фишинговые письма, предназначенные для кражи имен пользователей и паролей. Они создали поддельные веб-сайты, имитирующие страницы входа на сайты дочерних компаний Burisma, и отправляли сотрудникам Burisma сфальсифицированные электронные письма.

Кроме того, среди мишеней российских хакеров была студия "Квартал 95", основанная в свое время президентом Зеленским.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2020 вторник

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

14 января, 2020 вторник

13 января, 2020 понедельник

12 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать