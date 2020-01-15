Пожар в Киевской области: погибли двое детей и взрослый

15 января, 2020, 09:04

14 января в результате пожара в частном доме в с. Погреба Тетиевского района погибли дети 4 и 5 лет и их 27-летний отец

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

"14 января в 09:50 в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи об обнаружении тел трех человек в селе Погребы, отравившихся угарным газом. Погибшими оказались мужчина - отец 1993 н. И двое детей 2015 и 2016 р. ", - говорится в сообщении.

Спасатели назвали предварительной причиной трагедии курение в постели и сообщили, что на место пожара попасть не успели.