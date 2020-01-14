Под Мариуполем сгорела база военных парамедиков "Ангелы Тайры"
Об этом на своей странице в Facebook командир подразделения "Ангелы Тайры" парамедик Юлия Паевская.
"База Ангелов Тайры сгорела ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины целые", - написала она.
По данным пресс-службы ГСЧС, 14 января в 3:08 в Службу спасения поступила информация о пожаре, который произошел в поселке Бердянское по ул. Морская, Волновахский район.
К месту вызова немедленно выехали пожарные.
Прибыв на место, спасатели немедленно приступили к тушению. В результате пожара пострадал 47-летний мужчина, он получил ожоги обеих ладоней.
"Пожар был локализован в 04:15 и ликвидирован в 5:13. Причина пожара устанавливается соответствующими специалистами", - сообщили спасатели.
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