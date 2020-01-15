Оккупанты обстреляли Объединенные силы из тяжелой артиллерии, убит украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отчитываются в пресс-центре.
Военные сообщают о снайперской активности врага.
Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Враг обстрелял Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, Васильевку - из крупнокалиберного пулемета. Вблизи Павлополя по украинским позициям оккупанты из БПЛА сбросили 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм. Под Авдеевкой по нашим позициям стреляли из снайперской винтовки.
Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Светлодарска - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 2 мины;
два раза недалеко от населенного пункта Орехово - из артиллерии калибра 152 мм - 6 снарядов, 120-мм миномета - 27 мин;
рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 14 мин и автоматических станковых гранатометов.
Сегодня, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
- Напомним, 14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня
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