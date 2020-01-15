 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты ночью обстреляли Светлодарск

Оккупанты ночью обстреляли Светлодарск

14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения.

Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины с 82-мм миномета.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2020 среда

14 января, 2020 вторник

больше новостей

15 января, 2020 среда

14 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать