Оккупанты ночью обстреляли Светлодарск
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера, 14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения.
Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
С начала этого периода российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины с 82-мм миномета.
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