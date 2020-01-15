Оккупанты ночью обстреляли Светлодарск

15 января, 2020, 07:22

14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения.

Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины с 82-мм миномета.