Один погибший, восемь пострадавших от взрыва на заводе в Каталонии

15 января, 2020, 08:46

Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона унес жизни как минимум одного человека, предыдущая причина техногенной катастрофы - химическая авария

Об этом сообщает издание "ВВС".

"Количество пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в Каталонии (Испания) возросло до 8, еще один человек погиб и еще один пропал без вести", - сообщают журналисты.

Погибший был обнаружен в соседней от завода здания разрушилась в результате взрыва. Еще один работник завода пропал без вести. Предварительная причина техногенной катастрофы - химическая авария.

"Взрыв на химическом заводе в автономном регионе Каталонии в Испании убил как минимум одного человека и ранил еще восемь человек", - говорится в сообщении.

Местные власти сообщили, что выброса в воздух токсичных веществ не произошло, и местные жители могут быть спокойны.

Видео взрыва каталанский издание "VilaWeb":

Vídeo del moment de l'explosió a la petroquímica de Tarragona. Seguiu l'última hora a VilaWeb https://t.co/7tJL9AtChp pic.twitter.com/y7JHcwfIpS - VilaWeb (@VilaWeb) January 14, 2020