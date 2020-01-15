Один погибший, восемь пострадавших от взрыва на заводе в Каталонии
Об этом сообщает издание "ВВС".
"Количество пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в Каталонии (Испания) возросло до 8, еще один человек погиб и еще один пропал без вести", - сообщают журналисты.
Погибший был обнаружен в соседней от завода здания разрушилась в результате взрыва. Еще один работник завода пропал без вести. Предварительная причина техногенной катастрофы - химическая авария.
"Взрыв на химическом заводе в автономном регионе Каталонии в Испании убил как минимум одного человека и ранил еще восемь человек", - говорится в сообщении.
Местные власти сообщили, что выброса в воздух токсичных веществ не произошло, и местные жители могут быть спокойны.
Видео взрыва каталанский издание "VilaWeb":
Vídeo del moment de l'explosió a la petroquímica de Tarragona. Seguiu l'última hora a VilaWeb https://t.co/7tJL9AtChp pic.twitter.com/y7JHcwfIpS- VilaWeb (@VilaWeb) January 14, 2020
- Напомним, 13 января испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) произошел взрыв на нефтехимическом заводе
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