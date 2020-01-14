В Каталонии прогремел взрыв на нефтехимическом заводе, не менее 4 человека пострадали

14 января, 2020, 21:34

В испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) произошел взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали по меньшей мере четыре человека

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Diari de Tarragona.

Сообщается, что вечером 14 января на заводе между Ла Канонджа и Бонавишта произошел мощный взрыв. По меньшей мере четыре человека получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Гражданская защита рекомендовала жителям близлежащих районов оставаться в домах и не открывать двери и окна, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва.

По сведениям очевидцев, взрыв был слышен во многих района Таррагоны, а также в нескольких километрах от города.