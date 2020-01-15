Найем опроверг информацию о зарплате в 300 тыс. грн

15 января, 2020, 10:04

14 января заместитель генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем опроверг информацию о заработную плату в размере 300 тыс. грн

Об этом блогер, бывший нардеп и журналист, заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" Мустафа Найем написал в Facebook.

"Задекларировал свой доход за декабрь. Он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда" зарплаты в 300 тыс ". Была единовременная выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий" волонтерский "период работы в концерне" - сообщил Найем.

Он добавил, что его зарплата может быть пересмотрена в обе стороны, в зависимости от результатов работы за каждый месяц.

Также он отметил, что заработная плата у бывшего руководства ГК "Укроборонпром" была почти вдвое меньше, но об их неофициальные доходы общество узнавало из журналистских расследований.

"Теперь все открыто и можно выбирать, что результативнее и ближе: опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и другой, белой и открытой задекларированной зарплатой", - заявил Найем.