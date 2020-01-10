Найем рассказал о хищениях в Укроборонпроме

10 января, 2020, 20:50

Заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем заявил, что за прошедшие десять лет в концерне было украдено почти 1 млрд грн

Об этом он сообщил в Facebook.

"Миллиард гривен. Почти столько украли в Укроборонпрома за последние 10 лет. Это - около 300 000 гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам. Одно уголовное производство еженедельно. Столько в среднем открывали дел в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования. На данный момент расследованием этих дел заняты все правоохранительные органы страны.

И это только то, что официально зафиксировано. Реальные объемы, очевидно, значительно большие", - написал Найем.

Он указал на то, что за все время существования концерна (10 лет) его руководители самостоятельно инициировали только половину - 251 уголовное производство.

"За шесть месяцев мы обнаружили и передали в правоохранительные органы материалы, по которым уже возбуждено 85 производств. В частности, инициировали производства, где фигурируют бывшие руководители оборонного Комитета Совета, которые действовали в преступном сговоре с чиновниками Минобороны и за пособничества экс-руководителей самого "Укроборонпрома" и его отдельных предприятий ", - отметил Найем.

Он поблагодарил правоохранительные органы за "особое внимание к расследованию преступлений в оборонной сфере". Но добавил, что сам УОП не имеет целью превращаться в следственный орган и подменять правоохранителей.