Найем рассказал о хищениях в Укроборонпроме
Об этом он сообщил в Facebook.
"Миллиард гривен. Почти столько украли в Укроборонпрома за последние 10 лет. Это - около 300 000 гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам. Одно уголовное производство еженедельно. Столько в среднем открывали дел в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования. На данный момент расследованием этих дел заняты все правоохранительные органы страны.
И это только то, что официально зафиксировано. Реальные объемы, очевидно, значительно большие", - написал Найем.
Он указал на то, что за все время существования концерна (10 лет) его руководители самостоятельно инициировали только половину - 251 уголовное производство.
"За шесть месяцев мы обнаружили и передали в правоохранительные органы материалы, по которым уже возбуждено 85 производств. В частности, инициировали производства, где фигурируют бывшие руководители оборонного Комитета Совета, которые действовали в преступном сговоре с чиновниками Минобороны и за пособничества экс-руководителей самого "Укроборонпрома" и его отдельных предприятий ", - отметил Найем.
Он поблагодарил правоохранительные органы за "особое внимание к расследованию преступлений в оборонной сфере". Но добавил, что сам УОП не имеет целью превращаться в следственный орган и подменять правоохранителей.
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