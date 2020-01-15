Лунин отреагировал на переход в "Овьедо"

15 января, 2020, 12:22

Украинский голкипер Андрей Лунин после перехода в испанский "Овьедо" заявил, что хочет расти вместе с командой

Об этом сообщает "Овьедо" в twitter.

"Я хочу помочь" Овьедо "и расти вместе с командой", - сказал Лунин.

20-летний Андрей Лунин выступать за "Овьедо" на правах аренды ближайшие полгода. Права на украинского голкипера принадлежат мадридскому "Реалу".

Первую половину сезона Лунин провел в аренде в "Вальядолиде", за который сыграл всего два матча в Кубке Испании.

"Овьедо" выступает во втором испанском дивизионе и занимает в турнирной таблице 17-е место.