Лунин отреагировал на переход в "Овьедо"
15 января, 2020, 12:22
Украинский голкипер Андрей Лунин после перехода в испанский "Овьедо" заявил, что хочет расти вместе с командой
Об этом сообщает "Овьедо" в twitter.
"Я хочу помочь" Овьедо "и расти вместе с командой", - сказал Лунин.
20-летний Андрей Лунин выступать за "Овьедо" на правах аренды ближайшие полгода. Права на украинского голкипера принадлежат мадридскому "Реалу".
Первую половину сезона Лунин провел в аренде в "Вальядолиде", за который сыграл всего два матча в Кубке Испании.
"Овьедо" выступает во втором испанском дивизионе и занимает в турнирной таблице 17-е место.
Lunin: "Quiero ayudar al #RealOviedo y crecer con el equipo" #LuninOviedista pic.twitter.com/DlKsXystb3- Real Oviedo (@RealOviedo) January 15, 2020
- Напомним, 15 января Андрей Лунин перешел из "Вальядолида" в клуб второго испанского дивизиона - "Овьедо".
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