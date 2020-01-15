Европарламент назвал РФ наибольшей угрозой Евросоюза - военной и гибридной
Об этом сообщает "Укринформ".
"Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной (применение военных вооружений - ред.) угрозы безопасности ЕС и стран-членов, также активно пытается подорвать европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила", - говорится в документе .
Европарламентарии заявили, что при действующей российской власти изменения в агрессивной политике РФ невозможны и призвали страны-члены ЕС укрепить устойчивость против РФ и проработать долгосрочную стратегию на основе сдерживания этой страны.
Кроме того, Европарламент отметил непризнание аннексии Крыма.
"Европарламент в который раз заявляет о своей приверженности в поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины, а также всех стран "Восточного партнерства" в рамках международно признанных границ, согласно международному праву, нормам и принципам", - говорится в резолюции.
- Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин обвинил Европарламент в "беспардонной лжи" за осуждение сталинизма.
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