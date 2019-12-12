Путин обвинил Европарламент в "беспардонной лжи" за осуждение сталинизма
12 декабря, 2019, 10:15
Президент РФ Владимир Путин недоволен резолюцией Европейского парламента, которая осудила сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы
Об этом сообщает DW.
По его словам, Европарламент поставил поровну нацистских агрессоров и Советский Союз. Путин заявил, что резолюция основана на "безосновательной и беспардонной лжи".
"Попытки искажения этой исторической правды не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур", - отметил он.
19 сентября Европарламент призвал Россию не отбеливать преступления, совершенные советским режимом и осудил сталинский режим.
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