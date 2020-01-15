Чемпион "Формулы-1" Алонсо попал в аварию на "Дакаре"

15 января, 2020, 15:17

Двукратный чемпион мира по автогонкам "Формула-1" испанец Фернандо Алонсо попал в аварию во время ралли "Дакар"

Об этом сообщает ралли-рейд "Дакар" в twitter.

Алонсо, который на "Дакаре-2020" в Саудовской Аравии выступает в классе внедорожников за Toyota, перевернулся на первых километрах десятого этапа, преодолевая дюну. Испанец после небольшой паузы сумел продолжить борьбу, заменив проколотое колесо и выбив треснувшее лобовое стекло. Фернанадо Алонсо и его штурман Марк Кома руководили авто в специальных очках.

После этапа испанец заверил, что с ним все в порядке и он продолжит выступать на "Дакаре".

"Все в порядке. Очень хочу отыграться завтра!" - написал Алонсо.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial !



He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!



Live race updates https://t.co/qTNrMHIKg1 # Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5 - DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2020