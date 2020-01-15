Чемпион "Формулы-1" Алонсо попал в аварию на "Дакаре"
Об этом сообщает ралли-рейд "Дакар" в twitter.
Алонсо, который на "Дакаре-2020" в Саудовской Аравии выступает в классе внедорожников за Toyota, перевернулся на первых километрах десятого этапа, преодолевая дюну. Испанец после небольшой паузы сумел продолжить борьбу, заменив проколотое колесо и выбив треснувшее лобовое стекло. Фернанадо Алонсо и его штурман Марк Кома руководили авто в специальных очках.
После этапа испанец заверил, что с ним все в порядке и он продолжит выступать на "Дакаре".
"Все в порядке. Очень хочу отыграться завтра!" - написал Алонсо.
Not a smooth start of the stage for @alo_oficial !- DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2020
He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!
Live race updates https://t.co/qTNrMHIKg1 # Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5
- Напомним, 12 января на "Дакаре" в Саудовской Аравии погиб чемпион мира по ралли на мотоциклах 2013 года португалец Паулу Гонсалвеш.
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