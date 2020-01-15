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Espreso.tvСпортЧемпион "Формулы-1" Алонсо попал в аварию на "Дакаре"

Чемпион "Формулы-1" Алонсо попал в аварию на "Дакаре"


фото: REUTERS
Двукратный чемпион мира по автогонкам "Формула-1" испанец Фернандо Алонсо попал в аварию во время ралли "Дакар"

Об этом сообщает ралли-рейд "Дакар" в twitter.

Алонсо, который на "Дакаре-2020" в Саудовской Аравии выступает в классе внедорожников за Toyota, перевернулся на первых километрах десятого этапа, преодолевая дюну. Испанец после небольшой паузы сумел продолжить борьбу, заменив проколотое колесо и выбив треснувшее лобовое стекло. Фернанадо Алонсо и его штурман Марк Кома руководили авто в специальных очках.

После этапа испанец заверил, что с ним все в порядке и он продолжит выступать на "Дакаре".

"Все в порядке. Очень хочу отыграться завтра!" - написал Алонсо.

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