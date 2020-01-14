На ралли "Дакар" участник перевернулся через капот и поехал дальше
Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на официальный twitter турнира.
В видео, снятом с камеры в кабине одного из грузовиков, показывается, как один из участников зачета мотовездеход неудачно преодолевает дюну. В результате его транспорт переворачивается через капот и крышу, но приземляется на колеса.
После аварии экипажу хватило всего нескольких секунд, чтобы прийти в себя, включить заднюю передачу и продолжить движение. Столь быстрое восстановление борьбы захватило гонщика грузовика, который сделал одобрительный жест правой рукой.
"Один из способов преодолеть дюну. Но мы его не рекомендуем, не пробуйте такое у себя дома", - гласит подпись к видео", - прокомментировала пресс-служба турнира.
That's one way to tackle a dune *- DAKAR RALLY (@dakar) 14 января 2020 г.
* We do not recommend it and do not try this at home # Dakar2020 pic.twitter.com/rjyubODzsd
- 12 января на "Дакаре" в Саудовской Аравии погиб чемпион мира по ралли на мотоциклах 2013 г. португалец Паулу Гонсалвеш.
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