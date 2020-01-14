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Espreso.tvСпортНа ралли "Дакар" участник перевернулся через капот и поехал дальше

На ралли "Дакар" участник перевернулся через капот и поехал дальше


фото: dakar.com
На "Дакаре" в Саудовской Аравии один из участников перевернулся через капот, однако как ни в чем не бывало поехал дальше

Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на официальный twitter турнира.

В видео, снятом с камеры в кабине одного из грузовиков, показывается, как один из участников зачета мотовездеход неудачно преодолевает дюну. В результате его транспорт переворачивается через капот и крышу, но приземляется на колеса.

После аварии экипажу хватило всего нескольких секунд, чтобы прийти в себя, включить заднюю передачу и продолжить движение. Столь быстрое восстановление борьбы захватило гонщика грузовика, который сделал одобрительный жест правой рукой.

"Один из способов преодолеть дюну. Но мы его не рекомендуем, не пробуйте такое у себя дома", - гласит подпись к видео", - прокомментировала пресс-служба турнира.

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