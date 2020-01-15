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Espreso.tvСпортБиатлон: украинцы завоевали бронзу Кубка IBU в миксте

Биатлон: украинцы завоевали бронзу Кубка IBU в миксте


фото: twitter
Украинцы Юлия Журавок и Виталий Труш выиграли бронзовую награду в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Брезно-Осрбли Журавок и Труш избежали промахов и использовали два запасных патрона. На финише вине проиграли победителям из Норвегии 42,6 сек. Серебро получила сборная Франции.

Кубок IBU

5-й этап

Брезно-Осрбли (Словакия)

15 января

Смешанная одиночная эстафета

1. Норвегия - 38.57,7 (0 промахов + 6 запасных патронов)

2. Франция - отставание 29,4 (0 + 3)

3. Украина - 42,6 (0 + 2)

  • Напомним, 28 декабря 2019 украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Подручный завоевали серебряную медаль в гонке преследования на Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене.
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