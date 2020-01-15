Биатлон: украинцы завоевали бронзу Кубка IBU в миксте
15 января, 2020, 14:05
Украинцы Юлия Журавок и Виталий Труш выиграли бронзовую награду в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Брезно-Осрбли Журавок и Труш избежали промахов и использовали два запасных патрона. На финише вине проиграли победителям из Норвегии 42,6 сек. Серебро получила сборная Франции.
Кубок IBU
5-й этап
Брезно-Осрбли (Словакия)
15 января
Смешанная одиночная эстафета
1. Норвегия - 38.57,7 (0 промахов + 6 запасных патронов)
2. Франция - отставание 29,4 (0 + 3)
3. Украина - 42,6 (0 + 2)
- Напомним, 28 декабря 2019 украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Подручный завоевали серебряную медаль в гонке преследования на Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене.
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