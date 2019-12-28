Биатлон: Меркушина и Пидручный выиграли серебро Рождественской гонки

28 декабря, 2019, 21:08

Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Поидручный завоевали серебряную медаль в гонке преследования на Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Гельзенкирхене (Германия) Меркушина и Пидручный начали гонку преследования на третьем месте, которое они заняли в масс-старте. От лидеров из Германии украинцы отставали на 6 сек.

В итоге украинские биатлонисты заработали три круга штрафа и финишировали вторыми. Победителям - Марте Олсби Ройселанд и Ветле Сьястаду Кристиансен - они проиграли 25,7 сек.

Третьими стали Анаис Бескон и Антонин Гиогонна из Франции.

Рождественская гонка

Гельзенкирхен (Германия)

гонка преследования

28 декабря

1. Марте Олсби Ройселанн / Ветлы Сьястад Кристиансен (Норвегия) 32.40,9 (2 штрафных круга)

2. Анастасия Меркушина / Дмитрий Подручный (Украина) - отставание +25,7 (3)

3. Анаис Бескон / Антонин Гигонна (Франция): +32,5 (5)