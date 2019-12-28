Биатлон: Меркушина и Пидручный выиграли серебро Рождественской гонки
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Гельзенкирхене (Германия) Меркушина и Пидручный начали гонку преследования на третьем месте, которое они заняли в масс-старте. От лидеров из Германии украинцы отставали на 6 сек.
В итоге украинские биатлонисты заработали три круга штрафа и финишировали вторыми. Победителям - Марте Олсби Ройселанд и Ветле Сьястаду Кристиансен - они проиграли 25,7 сек.
Третьими стали Анаис Бескон и Антонин Гиогонна из Франции.
Рождественская гонка
Гельзенкирхен (Германия)
гонка преследования
28 декабря
1. Марте Олсби Ройселанн / Ветлы Сьястад Кристиансен (Норвегия) 32.40,9 (2 штрафных круга)
2. Анастасия Меркушина / Дмитрий Подручный (Украина) - отставание +25,7 (3)
3. Анаис Бескон / Антонин Гигонна (Франция): +32,5 (5)
- Напомним, 28 декабря Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный заняли третье место в Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене.
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