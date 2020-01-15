Блохин дал совет молодым футболистам
Об этом сообщает UA-Футбол.
"Играть в футбол и любить футбол - вот и все. Оно ведь как бывает - стоит только футболисту хотя бы немного получить хорошую прессу и попасть в сборную, как он останавливается в росте. Главное - не довольствоваться достигнутым, а двигаться вперед. Нужно стараться попасть в хороший зарубежный клуб, выиграть "Золотой мяч". При большом желании и максимуме труда все в футболе возможно ", - сказал Олег Блохин.
Также обладатель Золотого мяча-1975 назвал украинских исполнителей, на которых нужно равняться современным молодым игрокам.
"Например, Андрея Ярмоленко, который из киевского "Динамо" попал в английский "Вест Хэм". Или же Евгения Коноплянку, который успел поиграть в испанской "Севильи" и немецком "Шальке". Да и другие футболисты смогли засветиться в Европе - Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Роман Безус. Молодым игрокам есть с кого брать пример ", - высказался Блохин.
- 21 октября легендарный тренер и футболист Олег Блохин признался, что теперь не знает, чего ожидать от сборной Украины на Евро-2020.
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