Блохин дал совет молодым футболистам

15 января, 2020, 18:44

Знаменитый нападающий киевского "Динамо" Олег Блохин посоветовал молодым игрокам просто любить футбол и двигаться вперед

Об этом сообщает UA-Футбол.

"Играть в футбол и любить футбол - вот и все. Оно ведь как бывает - стоит только футболисту хотя бы немного получить хорошую прессу и попасть в сборную, как он останавливается в росте. Главное - не довольствоваться достигнутым, а двигаться вперед. Нужно стараться попасть в хороший зарубежный клуб, выиграть "Золотой мяч". При большом желании и максимуме труда все в футболе возможно ", - сказал Олег Блохин.

Также обладатель Золотого мяча-1975 назвал украинских исполнителей, на которых нужно равняться современным молодым игрокам.

"Например, Андрея Ярмоленко, который из киевского "Динамо" попал в английский "Вест Хэм". Или же Евгения Коноплянку, который успел поиграть в испанской "Севильи" и немецком "Шальке". Да и другие футболисты смогли засветиться в Европе - Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Роман Безус. Молодым игрокам есть с кого брать пример ", - высказался Блохин.