Авиакатастрофа в Иране: идентификацию тел должны завершить до 19 января, - СНБО

15 января, 2020, 16:20

Идентификация тел граждан Украины, погибших в катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", продолжается, ее планируют завершить до 19 января

Об этом заявил государственный эксперт службы по вопросам государственной и общественной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Олег Корниенко на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, передает "УНИАН".

"Идентификация продолжается. Пока не все граждане Украины идентифицированы", - сказал Корниенко.

По его словам, иранская сторона уверяет, что работы по идентификации тел будут завершены до 19 января. Корниенко добавил, что в Иране остаются работать 10 украинских экспертов до тех пор, пока не будет завершена идентификация тел.