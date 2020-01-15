Авиакатастрофа в Иране: идентификацию тел должны завершить до 19 января, - СНБО
Об этом заявил государственный эксперт службы по вопросам государственной и общественной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Олег Корниенко на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, передает "УНИАН".
Кориненко проинформировал, что в Тегеране сейчас находится 10 работников экспертно-криминалистического центра МВД, работающих над идентификацией тел, и 12 членов экипажа самолета Ил-76 Минобороны Украины. Они вернутся в Украину этим же бортом, который должен репатриировать тела погибших граждан Украины.
В свою очередь, заместитель генерального прокурора Виктор Трепак проинформировал, что с помощью ДНК-экспертизы установлены личности четырех погибших в авиакатастрофе украинцев.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
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