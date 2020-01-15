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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: идентификацию тел должны завершить до 19 января, - СНБО

Авиакатастрофа в Иране: идентификацию тел должны завершить до 19 января, - СНБО


фото: reuters
Идентификация тел граждан Украины, погибших в катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", продолжается, ее планируют завершить до 19 января

Об этом заявил государственный эксперт службы по вопросам государственной и общественной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Олег Корниенко на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, передает "УНИАН".

"Идентификация продолжается. Пока не все граждане Украины идентифицированы", - сказал Корниенко.
 
По его словам, иранская сторона уверяет, что работы по идентификации тел будут завершены до 19 января. Корниенко добавил, что в Иране остаются работать 10 украинских экспертов до тех пор, пока не будет завершена идентификация тел.

Кориненко проинформировал, что в Тегеране сейчас находится 10 работников экспертно-криминалистического центра МВД, работающих над идентификацией тел, и 12 членов экипажа самолета Ил-76 Минобороны Украины. Они вернутся в Украину этим же бортом, который должен репатриировать тела погибших граждан Украины.

В свою очередь, заместитель генерального прокурора Виктор Трепак проинформировал, что с помощью ДНК-экспертизы установлены личности четырех погибших в авиакатастрофе украинцев.

  • По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
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