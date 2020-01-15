Авиакатастофа в Иране: Рябошапка обсудил с послами G7 расследование
15 января, 2020, 19:51
Во время встречи были обсуждены вопросы по расследованию авиакатастрофы самолета компании МАУ, выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка встретился с послами стран "Большой семерки"
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Во время встречи были обсуждены вопросы по расследованию авиакатастрофы самолета компании МАУ, выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.
Также стороны обменялись позициями относительно санкций Европейского Союза, примененных к прежним чиновникам.
Кроме того, Рябошапка рассказал о результатах и дальнейших шагах реформы прокуратуры.
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