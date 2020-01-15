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Espreso.tvОбществоАвиакатастофа в Иране: Рябошапка обсудил с послами G7 расследование

Авиакатастофа в Иране: Рябошапка обсудил с послами G7 расследование


фото: Офіс генпрокурора
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка встретился с послами стран "Большой семерки"

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Во время встречи были обсуждены вопросы по расследованию авиакатастрофы самолета компании МАУ, выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Также стороны обменялись позициями относительно санкций Европейского Союза, примененных к прежним чиновникам.

Кроме того, Рябошапка рассказал о результатах и дальнейших шагах реформы прокуратуры.

  • Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал принятое парламентом заявление об ответственности Исламской Республики Иран за сбивание самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины"
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