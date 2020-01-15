Авиакатастофа в Иране: Рябошапка обсудил с послами G7 расследование

15 января, 2020, 19:51

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Во время встречи были обсуждены вопросы по расследованию авиакатастрофы самолета компании МАУ, выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.



Также стороны обменялись позициями относительно санкций Европейского Союза, примененных к прежним чиновникам.



Кроме того, Рябошапка рассказал о результатах и дальнейших шагах реформы прокуратуры.