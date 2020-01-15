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Espreso.tvОбществоКомитет Рады одобрил заявление об ответственности Ирана за сбитый самолет МАУ

Комитет Рады одобрил заявление об ответственности Ирана за сбитый самолет МАУ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал принятое парламентом заявление об ответственности Исламской Республики Иран за сбивание самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины"

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа" .

"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким жертв катастрофы и коллективу авиакомпании в связи с потерей коллег. Ожидаем прозрачного независимого расследования обстоятельств трагедии, возвращения тел погибших, осуществления компенсационных выплат. Комитет считает обязательным введение эффективного механизма оценки рисков полета и немедленного оповещения о них всех соответствующих органов ", - сказал глава комитета Александр Завитневич.

Он также обратился к СНБО с просьбой оперативно информировать о ходе расследования.

 

 
 
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