Комитет Рады одобрил заявление об ответственности Ирана за сбитый самолет МАУ

15 января, 2020, 17:52

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал принятое парламентом заявление об ответственности Исламской Республики Иран за сбивание самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины"

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа" .

"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким жертв катастрофы и коллективу авиакомпании в связи с потерей коллег. Ожидаем прозрачного независимого расследования обстоятельств трагедии, возвращения тел погибших, осуществления компенсационных выплат. Комитет считает обязательным введение эффективного механизма оценки рисков полета и немедленного оповещения о них всех соответствующих органов ", - сказал глава комитета Александр Завитневич.