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Espreso.tvОбществоЗапугивание и подкуп, - Митрополит Епифаний рассказал, как россияне борются с ПЦУ

Запугивание и подкуп, - Митрополит Епифаний рассказал, как россияне борются с ПЦУ


фото: Укрінформ
Предстоятель Православной Церкви Украины владыка Епифаний заявил, что россияне используют подкуп судей и запугивание общин, которые хотят изменить церковную юрисдикцию

Об этом предстоятель ПЦУ рассказал в интервью "Пятому каналу".

По словам владыки, РПЦ очень больно терять первенство, поэтому она подкупает суды и затягивает переименование с помощью пророссийских политиков в Украине.

"Россия всегда пытается противодействовать УПЦ. Когда мы получили Томос, Путин собрал заседание Совета национальной безопасности. Настолько вопрос Украинской церкви важен для Москвы. Они понимают, что если в Украине все православные будут объединены ПЦУ, Русская православная церковь потеряет позиции на международной арене" , - сообщил Епифаний.

Также митрополит добавил, что России больно терять первенство в православном мире.

"Раньше 40% РПЦ находился на территории Украины. Российская Федерация практически по каждой общине, которая присоединилась к ПЦУ, идет в суд с помощью пророссийских политиков в Украине. Здесь вовлечены финансы, запугивания. Со стороны УПЦ действуют адвокаты, юристы. Церковь работает в пределах закона. Государство должно реагировать на такие вызовы, чтобы все происходило в правовом поле ", - отметил предстоятель.

Также глава ПЦУ заявил, что в Украине пророссийские силы пытаются давить на верующих:

"На Западе Московский патриархат присутствует меньше, чем на Востоке и в центре. Там Россия пытается бороться с ПЦУ. Есть общины, где более 90% хотят перейти к ПЦУ. Тогда россияне начинают поддерживать остальные 10%. Возникают искусственные конфликты, которые нужны для картинки ".

Митрополит считает, что Русская православная церковь в Украине должна перерегистрироваться, как это предусмотрено законом.

"Русская православная церковь не хочет называться Московской, хотя религиозный центр имеет в Москве. РПЦ пытается вводить в заблуждение верующих, которые считают себя частью Украинской православной церкви", - подчеркнул Епифаний.

Владыка отметил, что ПЦУ действует исключительно в правовом поле в пределах Украины, она не проиграла ни одного суда: "Но нужна реформа, чтобы не было несправедливых решений".

  • Напомним, 7 января митрополит Епфаний заявил , что ожидает признание в 2020 году Православной церкви Украины еще четырьмя поместными церквями
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