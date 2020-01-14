Запугивание и подкуп, - Митрополит Епифаний рассказал, как россияне борются с ПЦУ
Об этом предстоятель ПЦУ рассказал в интервью "Пятому каналу".
По словам владыки, РПЦ очень больно терять первенство, поэтому она подкупает суды и затягивает переименование с помощью пророссийских политиков в Украине.
"Россия всегда пытается противодействовать УПЦ. Когда мы получили Томос, Путин собрал заседание Совета национальной безопасности. Настолько вопрос Украинской церкви важен для Москвы. Они понимают, что если в Украине все православные будут объединены ПЦУ, Русская православная церковь потеряет позиции на международной арене" , - сообщил Епифаний.
Также митрополит добавил, что России больно терять первенство в православном мире.
"Раньше 40% РПЦ находился на территории Украины. Российская Федерация практически по каждой общине, которая присоединилась к ПЦУ, идет в суд с помощью пророссийских политиков в Украине. Здесь вовлечены финансы, запугивания. Со стороны УПЦ действуют адвокаты, юристы. Церковь работает в пределах закона. Государство должно реагировать на такие вызовы, чтобы все происходило в правовом поле ", - отметил предстоятель.
Также глава ПЦУ заявил, что в Украине пророссийские силы пытаются давить на верующих:
"На Западе Московский патриархат присутствует меньше, чем на Востоке и в центре. Там Россия пытается бороться с ПЦУ. Есть общины, где более 90% хотят перейти к ПЦУ. Тогда россияне начинают поддерживать остальные 10%. Возникают искусственные конфликты, которые нужны для картинки ".
Митрополит считает, что Русская православная церковь в Украине должна перерегистрироваться, как это предусмотрено законом.
"Русская православная церковь не хочет называться Московской, хотя религиозный центр имеет в Москве. РПЦ пытается вводить в заблуждение верующих, которые считают себя частью Украинской православной церкви", - подчеркнул Епифаний.
Владыка отметил, что ПЦУ действует исключительно в правовом поле в пределах Украины, она не проиграла ни одного суда: "Но нужна реформа, чтобы не было несправедливых решений".
- Напомним, 7 января митрополит Епфаний заявил , что ожидает признание в 2020 году Православной церкви Украины еще четырьмя поместными церквями
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