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Espreso.tvОбществоИмпичмент Трампа: 46% избирателей поддерживают отстранение президента от власти

Импичмент Трампа: 46% избирателей поддерживают отстранение президента от власти


фото: reuters
Накануне передачи обвинительных статей против Дональда Трампа в Сенат американское общество разделилось практически пополам по вопросу отстранения президента от власти

Согласно опросу Quinnipiac University , 48% избирателей считают, что Сенат не должен голосовать за отстранение президента от власти.

В свою очередь, 46% считают, что сенаторы должны проголосовать за обвинительные статьи, поддержанные Палатой представителей.

Среди сторонников отстранения Трампа в основном зарегистрированы демократы, а среди противников - республиканцы.

10 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила , что готова направить обвинительные статьи против Дональда Трампа в Сенат уже на этой неделе.

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