Импичмент Трампа: 46% избирателей поддерживают отстранение президента от власти
14 января, 2020, 15:16
Накануне передачи обвинительных статей против Дональда Трампа в Сенат американское общество разделилось практически пополам по вопросу отстранения президента от власти
Согласно опросу Quinnipiac University , 48% избирателей считают, что Сенат не должен голосовать за отстранение президента от власти.
В свою очередь, 46% считают, что сенаторы должны проголосовать за обвинительные статьи, поддержанные Палатой представителей.
Среди сторонников отстранения Трампа в основном зарегистрированы демократы, а среди противников - республиканцы.
10 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила , что готова направить обвинительные статьи против Дональда Трампа в Сенат уже на этой неделе.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти