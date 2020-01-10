"Скоро": Пелоси пообещала разблокировать суд над Трампом в Сенате
10 января, 2020, 12:38
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вскоре отправит в Сенат статьи с обвинениями против президента Дональда Трампа
"Я не буду держать их неопределенно долго ... Я вероятно отправлю их в ближайшее время", - цитирует Пелоси The Hill .
Пелоси подтвердила свою прежнюю позицию, что хочет получить более подробную информацию о параметрах судебного процесса в Сенате от лидера республиканского большинства Митча Макконнелла.
Ранее с призывом к Пелоси передать статьи в Сенат выступили конгрессмены и сенаторы от Демократической партии.
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