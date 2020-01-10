"Скоро": Пелоси пообещала разблокировать суд над Трампом в Сенате

10 января, 2020, 12:38

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вскоре отправит в Сенат статьи с обвинениями против президента Дональда Трампа

"Я не буду держать их неопределенно долго ... Я вероятно отправлю их в ближайшее время", - цитирует Пелоси The Hill .

Пелоси подтвердила свою прежнюю позицию, что хочет получить более подробную информацию о параметрах судебного процесса в Сенате от лидера республиканского большинства Митча Макконнелла.

Ранее с призывом к Пелоси передать статьи в Сенат выступили конгрессмены и сенаторы от Демократической партии.