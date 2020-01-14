В Иране продолжаются протесты студентов из-за сбитого самолета МАУ

14 января, 2020, 10:20

Студенты университетов Тегерана и Исфахане провели протесты из-за сбитого самолета "Международных авиалиний Украины"

Об этом сообщает RadioFarda.

"В понедельник студенты нескольких университетов Тегерана и Исфахане провели митинги и скандировали лозунги против Басидж (иранская полувоенная организация, выполняющая функцию народной полиции - ред.) и режима Тегерана на третий день (протестов - ред.)", - говорится в сообщении.

Как видно на видео протеста в Исфаганском индустриальном университете, студенты скандируют: "Экзекуция и заключения больше нас не пугают" и "Долой, Басидж".

13 Jan 2020

Sharif University- #Tehran #Iran

Students are outraged over the regime shooting down the Ukrainian plane. "They killed our elite & appointed mullahs in their place", they chant. Sharf students, alumni were among those killed.

#IranProtests @SecPompeo @realDonaldTrump pic.twitter.com/19k89lv4Cg - Mitra Motamed (@MitraMotamed) 13 января 2020 г.



По данным пользователей социальных сетей, десятки протестующих были арестованы в воскресенье в разных городах, включая Тегеран, Бабол, Керманшах, Амол и Тебриз.

В воскресенье тысячи протестующих скандировали лозунги против верховного лидера Ирана Али Хаменеи и Корпуса стражей Исламской революции в Тегеране и нескольких других иранских городах. Полиция применила слезоточивый газ против митингующих во многих местах, включая несколько станций метро в Тегеране.

На фото, сделанных в предыдущие два дня протестов, можно было увидеть раненых и лужи крови на земле. Также сообщается, что были слышны выстрелы, хотя полиция отрицала, что открывала огонь.