В оккупированном городе Енакиево взрыв уничтожил дом
14 января, 2020, 09:47
14 января стало известно об уничтожении частного дома в оккупированном "ДНР" Енакиево
Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".
По словам журналистов, об этом сообщило "Министерство чрезвычайных ситуаций" оккупационной администрации террористов "ДНР".
Отмечается, что взрыв не привел к пожару.
Спасатели частично разобрали обломки дома на площади 20 м2. Погибших и пострадавших на месте разрушений не обнаружено.
В настоящее время причины взрыва в доме неизвестны.
- Напомним, 11 января в городе Горловка, что находится под оккупацией террористов "ДНР", появилась камера хранения для автомобильных номеров
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