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Espreso.tvОбществоВ оккупированном городе Енакиево взрыв уничтожил дом

В оккупированном городе Енакиево взрыв уничтожил дом

14 января стало известно об уничтожении частного дома в оккупированном "ДНР" Енакиево

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

По словам журналистов, об этом сообщило "Министерство чрезвычайных ситуаций" оккупационной администрации террористов "ДНР".

Отмечается, что взрыв не привел к пожару.

Спасатели частично разобрали обломки дома на площади 20 м2. Погибших и пострадавших на месте разрушений не обнаружено.

В настоящее время причины взрыва в доме неизвестны.

  • Напомним, 11 января в городе Горловка, что находится под оккупацией террористов "ДНР", появилась камера хранения для автомобильных номеров

 

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