Блокпост террористов "ДНР" оборудовали "камерой хранения" для автономеров. ФОТОФАКТ
Фотографию с геотегом местности обнародовал пользователь Facebook "Nova Gorlivka".
Ранее известный блогер и журналист Денис Казанский сообщал, что оккупационная администрация устроила настоящую облаву на владельцев украинских паспортов и автомобильных номеров в ОРДО.
"Людей без "паспортов ДНР" (а таких в ОРДЛО большинство) ловят на улицах патрули и отвозят в РОВД. Там проверяют телефон, берут отпечатки пальцев. Украинские паспорта больше не признаются удостоверением личности. Машины без "номеров ДНР" арестовывают и увозят на штрафплощадку", - сообщил журналист.
Информацию о конфискации террористами авто на украинских номерах подтвердили в "Восточной правозащитной группе":
"Для тех водителей, кто отказывался проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции, в том числе и конфискация автомобиля. Нам известно о 7 случаях конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 до 08.01.2020, но эти действия зафиксированы только на территории ОРДО".
- В оккупированных районах Донецкой области с начала года конфисковали 7 автомобилей за украинские номера.
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