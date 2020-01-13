Блокпост террористов "ДНР" оборудовали "камерой хранения" для автономеров. ФОТОФАКТ

13 января, 2020, 16:39

11 января в городе Горловка, находящемся под оккупацией террористов "ДНР" появилась камера хранения для номеров

Фотографию с геотегом местности обнародовал пользователь Facebook "Nova Gorlivka".

Ранее известный блогер и журналист Денис Казанский сообщал, что оккупационная администрация устроила настоящую облаву на владельцев украинских паспортов и автомобильных номеров в ОРДО.

"Людей без "паспортов ДНР" (а таких в ОРДЛО большинство) ловят на улицах патрули и отвозят в РОВД. Там проверяют телефон, берут отпечатки пальцев. Украинские паспорта больше не признаются удостоверением личности. Машины без "номеров ДНР" арестовывают и увозят на штрафплощадку", - сообщил журналист.

Информацию о конфискации террористами авто на украинских номерах подтвердили в "Восточной правозащитной группе":

"Для тех водителей, кто отказывался проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции, в том числе и конфискация автомобиля. Нам известно о 7 случаях конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 до 08.01.2020, но эти действия зафиксированы только на территории ОРДО".