 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБлокпост террористов "ДНР" оборудовали "камерой хранения" для автономеров. ФОТОФАКТ

Блокпост террористов "ДНР" оборудовали "камерой хранения" для автономеров. ФОТОФАКТ


фото: користувач facebook "Nova Gorlivka"
11 января в городе Горловка, находящемся под оккупацией террористов "ДНР" появилась камера хранения для номеров

Фотографию с геотегом местности обнародовал пользователь Facebook "Nova Gorlivka".

Ранее известный блогер и журналист Денис Казанский сообщал, что оккупационная администрация устроила настоящую облаву на владельцев украинских паспортов и автомобильных номеров в ОРДО.

"Людей без "паспортов ДНР" (а таких в ОРДЛО большинство) ловят на улицах патрули и отвозят в РОВД. Там проверяют телефон, берут отпечатки пальцев. Украинские паспорта больше не признаются удостоверением личности. Машины без "номеров ДНР" арестовывают и увозят на штрафплощадку", - сообщил журналист.

Информацию о конфискации террористами авто на украинских номерах подтвердили в "Восточной правозащитной группе":

"Для тех водителей, кто отказывался проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции, в том числе и конфискация автомобиля. Нам известно о 7 случаях конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 до 08.01.2020, но эти действия зафиксированы только на территории ОРДО".

  • В оккупированных районах Донецкой области с начала года конфисковали 7 автомобилей за украинские номера.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

13 января, 2020 понедельник

12 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать