В Англии хотят запретить футбольным клубам рекламировать букмекеров

14 января, 2020, 17:12

Правительство Великобритании хочет запретить футбольным клубам рекламировать букмекерские конторы

Об этом сообщает The Times.

Правительство Великобритании выступило с инициативой о пересмотре закона об азартных играх, принятого в 2005 году. Это может иметь существенное влияние на доходы британского футбола от спонсоров.

Среди возможных поправок - полный запрет на размещение логотипов букмекеров на футболках команд. Сейчас спонсорами половины команд английской премьер-лиги являются букмекерские конторы. Кроме того, титульным спонсором АПЛ является компания Sky Bet. Контракт с ним заключен до конца сезона-2023/2024.

Отмечается, что недавнее приглашение клубом второго дивизиона "Дерби Каунти" бывшего капитана сборной Англии Уэйна Руни также стало возможным благодаря контракту клуба с букмекерской конторой 32Red.

По мнению экспертов, правительство действительно введет ряд ограничений спонсорских контрактов, однако до полного запрета дело не дойдет. Вероятно, букмекерам придется направить дополнительные усилия на решение проблемы ответственной игры и борьбу с игроманией.