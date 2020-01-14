Рекордные доходы: "Барселона" отобрала у "Реала" лидерство в рейтинге наиболее прибыльных клубов мира
Об этом сообщает официальный сайт аудиторской компании Deloitte.
В сезоне-2018/19 года каталонцы получили рекордный доход в 840, 8 млн евро. "Барселона" первой превзошла отметку в 800 млн евро. Прошлогодний лидер рейтинга - "Реал" - на этот раз оказался на второй позиции - мадридцы за прошлый сезон получили 757, 3 млн евро.
20 наиболее богатых клубов Европы заработали в прошлом сезоне 9,3 млрд евро, что на 11% превышает показатель сезона 2017/18 (8,3 млрд евро).
Топ-20 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19 в млн евро
1. "Барселона" (Испания) - 840,8
2. "Реал" (Испания) - 757,3
3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 711,5
4. "Бавария" (Германия) - 660,1
5. ПСЖ (Франция) - 635,9
6. "Манчестер Сити" (Англия) - 610,6
7. "Ливерпуль" (Англия) - 604,7
8. "Тоттенхэм" (Англия) - 521,1
9. "Челси" (Англия) - 513,1
10. "Ювентус" (Италия) - 459,7
11. "Арсенал" (Англия) - 445,6
12. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 377,1
13. "Атлетико" (Испания) - 367,6
14. "Интер" (Италия) - 364,6
15. "Шальке" (Германия) - 324,8
16. "Рома" (Италия) - 231
17. "Лион" (Франция) - 220,8
18. "Вест Хэм" (Англия) - 216,4
19. "Эвертон" (Англия) - 213
20. "Наполи" (Италия) - 207,4
- Напомним, в январе 2019 года "Реал" вышел на первое место в рейтинге самых прибыльных футбольных клубов по версии аудиторской компании Deloitte.
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