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Espreso.tvСпортРекордные доходы: "Барселона" отобрала у "Реала" лидерство в рейтинге наиболее прибыльных клубов мира

Рекордные доходы: "Барселона" отобрала у "Реала" лидерство в рейтинге наиболее прибыльных клубов мира


фото: REUTERS
Испанская "Барселона" заработала в сезоне 2018/19 840,8 млн евро и отобрала у "Реала" лидерство в рейтинге Deloitte наиболее прибыльных футбольных клубов мира

Об этом сообщает официальный сайт аудиторской компании Deloitte.

В сезоне-2018/19 года каталонцы получили рекордный доход в 840, 8 млн евро. "Барселона" первой превзошла отметку в 800 млн евро. Прошлогодний лидер рейтинга - "Реал" - на этот раз оказался на второй позиции - мадридцы за прошлый сезон получили 757, 3 млн евро.

20 наиболее богатых клубов Европы заработали в прошлом сезоне 9,3 млрд евро, что на 11% превышает показатель сезона 2017/18 (8,3 млрд евро).

Топ-20 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19 в млн евро

1. "Барселона" (Испания) - 840,8

2. "Реал" (Испания) - 757,3

3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 711,5

4. "Бавария" (Германия) - 660,1

5. ПСЖ (Франция) - 635,9

6. "Манчестер Сити" (Англия) - 610,6

7. "Ливерпуль" (Англия) - 604,7

8. "Тоттенхэм" (Англия) - 521,1

9. "Челси" (Англия) - 513,1

10. "Ювентус" (Италия) - 459,7

11. "Арсенал" (Англия) - 445,6

12. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 377,1

13. "Атлетико" (Испания) - 367,6

14. "Интер" (Италия) - 364,6

15. "Шальке" (Германия) - 324,8

16. "Рома" (Италия) - 231

17. "Лион" (Франция) - 220,8

18. "Вест Хэм" (Англия) - 216,4

19. "Эвертон" (Англия) - 213

20. "Наполи" (Италия) - 207,4

  • Напомним, в январе 2019 года "Реал" вышел на первое место в рейтинге самых прибыльных футбольных клубов по версии аудиторской компании Deloitte.
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