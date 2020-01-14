Усику предложили кабальные условия распределения призовых в чемпионском бою

14 января, 2020, 14:04

Промоутер новозеландца Джозефа Паркера, который может стать соперником Александра Усика в бою за титул WBO в супертяжелом весе, заявил, что украинец заслуживает лишь 30% от призового фонда

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам промоутера новозеландца Дэвида Хиггинса, Александр Усик еще ничего не достиг в супертяжелом весе, поэтому призовой фонд поединка за титул WBO (Всемирной боксерской организации) должен распределяться в соотношении 70:30% в пользу Джозефа Паркера.

"Усик еще не получил авторитета в супертяжелом весе. Паркер продал полный стадион в Кардиффе в бою с Джошуа, он продал арену в Лондоне на бой с Уайтом. Мы главная сторона. Если Усик захочет разделить ринг с Паркером, то мы рассчитываем на 70% от общего дохода. Знаю, многие скажут, что я сумасшедший. Но послушайте, мы говорим о парне, который избил Энди Руиса, заполнял огромные арены, которого знают в Великобритании. Поэтому Усик однозначно должен быть на втором плане в переговорах ", - сказал Хиггинс .

Усик и Паркер могут встретиться в поединке за титул чемпиона мира WBO, если от него откажется Энтони Джошуа.