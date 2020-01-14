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Espreso.tvСпортУкраинский боксер проведет титульный бой в России

Украинский боксер проведет титульный бой в России


фото: facebook
Украинский боксер Карен Чухаджян проведет в Калининграде бой за титул WBO International против россиянина Сергея Воробьева

Об этом сообщает BoxRec.

Чухаджян спорить с Воробьевым за вакантный титул WBO (Всемирной боксерской организации) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

23-летний Чухаджян является экс-чемпионом мира среди молодежи по версиям WBO и WBC (Всемирного боксерского совета). За взрослый титул он сразится впервые.

Поединок состоится 1 февраля и станет главным событием вечера бокса в Калининграде.

На счету Чухаджяна, которого тренирует бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко, 15 побед среди профессионалов и одно поражение. Соперник киевлянина выиграл все свои девять поединков.

  • Напомним, 10 января промоутер Боб Арум заявил, что бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом должен состояться в мае, а не в апреле, как сообщалось ранее.

 

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