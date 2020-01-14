Уайлдер и Фьюри устроили дуэль взглядов перед боем-реваншем
Об этом сообщает Fox Sports в twitter.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели в Лос-Анджелесе (США) дуэль взглядов накануне матча-реванша, который состоится 22 февраля. В первом поединке между боксерами, который состоялся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.
34-летний Уайлдер последний поединок провел в ноябре 2019 года. Он победил кубинца Луиса Ортиса, нокаутировав его в седьмом раунде. Всего на его счету 43 боя, в которых он получил 42 победы (41 нокаутом), а один поединок свел вничью.
Последний бой 31-летнего Фьюри состоялся в сентябре 2019 года. Британец победил шведа Отто Валлин единогласным решением судей. Всего на его счету 30 боев в профессиональном боксе, в которых он получил 29 побед (20 нокаутом), а один поединок свел вничью.
And so it begins. @BronzeBomber and @Tyson_Fury go face to face at the opening # WilderFury2 press conference. pic.twitter.com/eD11dcnqrG- FOX Sports: PBC (@PBConFOX) January 13, 2020
- Напомним, 13 января Деонтей Уайлдер в который раз раскритиковал Тайсона Фьюри накануне их боя.
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