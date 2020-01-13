Он никого не может нокаутировать, - Уайлдер резко высказался о Фьюри
13 января, 2020, 13:49
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер раскритиковал Тайсона Фьюри накануне их боя
Об этом сообщает Boxingnews 24 .
Чемпион мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет) в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, как собирается побеждать в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.
"Я попробую вырвать печень Фьюри. Я был агрессором в первом бою, и в реванше все будет так же. Я знаю, что Фьюри болтает о том, что кого-то нокаутирует. Но когда Тайсон так говорит, он просто пытается вас рассмешить . Вы же знаете, что у него подушки вместо кулаков. Понятно же, что ему не хватает свинца в кулаках. Он никого не может нокаутировать", - сказал Уайлдер.
Бой Фьюри и Уайлдера состоится 22 февраля в США. В первом поединке была зафиксирована ничья.
- 8 января британский боксер Тайсон Фьюри назвал несправедливым решение отдать Александру Усику первое место в рейтинге WBO и назвал украица бездомным.
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