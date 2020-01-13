Он никого не может нокаутировать, - Уайлдер резко высказался о Фьюри

13 января, 2020, 13:49

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер раскритиковал Тайсона Фьюри накануне их боя

Об этом сообщает Boxingnews 24 .

Чемпион мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет) в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, как собирается побеждать в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

"Я попробую вырвать печень Фьюри. Я был агрессором в первом бою, и в реванше все будет так же. Я знаю, что Фьюри болтает о том, что кого-то нокаутирует. Но когда Тайсон так говорит, он просто пытается вас рассмешить . Вы же знаете, что у него подушки вместо кулаков. Понятно же, что ему не хватает свинца в кулаках. Он никого не может нокаутировать", - сказал Уайлдер.

Бой Фьюри и Уайлдера состоится 22 февраля в США. В первом поединке была зафиксирована ничья.